Macron leert Bier auf ex - und es hagelt Kritik

Politikerin: „Was will der sich denn beweisen?"

„Toxische Männlichkeit in der politischen Führung in einem Bild“, kommentierte die französische Grünen-Chefin Sandrine Rousseau diese Aktion. Die sozialistische Senatorin Laurence Rossignol fragte: „Ein Bier auf ex? Was will der sich denn beweisen?“ Die Zeitung „Liberation‘“ erinnerte nach dem Vorfall, dass Macron 2018 das Binge-Trinken von Jugendlichen angeprangert hatte, „die sich so schnell wie möglich mit Bier und Hochprozentigem betrinken“, wurde der Präsident von dem Medium zitiert.