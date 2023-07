Drei Wiener Brennpunkte im Baustellen-Check

Baustelle U6: Die Arbeiten am Tragwerk der U6-Brücke zwischen Alterlaa und Schöpfwerk machen es nötig, Schotter und Geröll abzutragen, bevor man weiterarbeiten kann. Nur zwei Lkw mit speziellen Vorrichtungen sind dafür im Einsatz. Entsprechend langsam geht es voran. Nur ein kleines Grüppchen Arbeiter ist bei der Station Alterlaa tätig, auf den restlichen zwei Bauabschnitten ist keine Menschenseele zu sehen. Die mangelhafte Ausschilderung der Ersatzbusse für jene, die ihre Fahrt in Alterlaa oder am Schöpfwerk ohne Umsteigen beginnen, lässt Öffi-Fahrgäste suchend durch die Gegend irren.