Bis im Öffiverkehr die Intervalle wie früher sind

Student Marcel. S ist sauer: „Dreimal in Folge bin ich zu spät in die Arbeit gekommen. Jetzt muss ich extra schon eine Stunde früher von daheim los.“ Derzeit fahren gleich drei von fünf U-Bahnlinien (U2, U4 und U6) nicht durchgängig. Für die Wiener, die auf die Öffis angewiesen sind, bedeutet das vor allem eines: viel Ärger und Verdruss. Dienstag gab es noch Probleme bei der Straßenbahnlinie 49 und am Mittwochnachmittag kam es gleich zum nächsten massiven Ausfall bei der U3, wegen einer Stellwerksstörung bei der Station Landstraße - nichts ging mehr!