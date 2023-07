Coole Drinks für die schlanke Linie

Hier vier Rezepte von „die Umweltberatung“:

Melissensirup

5 Handvoll Melissenblätter in ein verschließbares Glas geben, mit einem Liter Wasser und einem Kilo Honig auffüllen. Rühren oder schwenken, bis der Honig gelöst ist. Zwei in Scheiben geschnittene Bio-Zitronen dazugeben und zugedeckt ca. 3 Tage stehen lassen. Täglich schwenken. Anschließend durch ein Sieb gießen, kurz aufkochen, in saubere Flaschen abfüllen und gut verschließen. Vor Gebrauch großzügig mit Wasser verdünnen.

Hugo Cocktail (alkoholfrei, für 4 Personen)

Eine Bio-Zitrone halbieren, die eine Hälfte auspressen, die andere in kleinere Scheiben schneiden und in den Gläsern als Dekoration verwenden. 6 cl Holundersirup, Zitronensaft, eine Handvoll Minzblätter und mehrere Eiswürfel in Gläser verteilen und mit einem Liter Mineralwasser auffüllen.

Gurken-Lassi (für 4 Personen)

Eine große Gurke grob würfeln. 500 ml Buttermilch, 500 ml Wasser und einen Spritzer vom Saft einer Bio-Zitrone mit dem Mixer pürieren. 2 EL Minzblättchen fein hacken und unter das Getränk mischen.

Gänseblümchen-Eistee (für 4 Personen)

Eine Handvoll Gänseblümchen gründlich waschen. Die Köpfchen abzupfen, einzeln in Eiswürfelbehälter legen, mit Wasser übergießen und ins Eisfach legen. 3/4 l Melissentee zubereiten und kaltstellen. Einen Krug mit 1/4 l Fruchtsaft befüllen. Den Saft einer Bio-Zitrone darübergießen und mit dem kalten Melissentee auffüllen. Mit den Gänseblümchen-Eiswürfeln servieren.