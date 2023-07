Erste Juliwoche war wohl heißeste der Geschichte

Die hohe Ozeantemperatur und der dramatische Rückgang der Meereis-Ausdehnung in der Antarktis seien aber zutiefst beunruhigend, sagte Michael Sparrow, Leiter der Klimaforschung bei der WMO. Die Entwicklung in der Antarktis sei sehr neu. „Wir wollen keine Vermutungen anstellen, ohne alle Beweise zur Hand zu haben, was einige Zeit dauern kann“, so Sparrow weiter.