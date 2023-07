Aufregung im Raum Innsbruck: Tatsächlich ein Wolf?

Bereits sechs Abschussverordnungen in Tirol

In Tirol ist der Abschuss von Wölfen seit einer Gesetzesnovelle im Frühjahr erleichtert worden. Bisher wurden sechs sogenannte Abschussverordnungen erlassen, bis dato wurde noch kein Tier erlegt. Eine Abschussverordnung gilt für jeweils sechs Wochen in einem definierten Gebiet. Ob diese Vorgehensweise mit EU-Recht vereinbar ist, gilt als umstritten.