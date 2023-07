Mutmaßlicher Messermörder spähte sein Opfer aus

Neun Messerstiche zählten die Gerichtsmediziner im Körper eines 42-jährigen Rumänen. Der Mann starb am Morgen des 27. März in einem Mehrparteienhaus in Henndorf. Mutmaßlich niedergestreckt war er von einem Ungar (34) worden, der die Tat nach kurzer Flucht gestanden hat. „Laut meinem Mandanten war das nicht geplant. Er wollte mit seiner Ex-Freundin sprechen und war in einer psychischen Ausnahmesituation“, sagte sein Anwalt kurz nach der Tat.