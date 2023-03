Messer-Mann verletzte sich nach Bluttat selbst

Am Mittwoch ist der Haftrichter am Zug

Mittwochmittag soll ein Haftrichter entscheiden, ob über den 34-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt wird. Im Zuge von mehrstündigen Vernehmungen gestand der Mann die Tat. Geplant will er sie aber nicht haben. Sein Motiv soll laut „Krone“-Informationen Eifersucht gewesen sein.