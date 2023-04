Mordverdächtiger war in „Ausnahmesituation“

Die ganze Situation im Henndorfer Wohnhaus habe sich an jenem Vormittag des 27. März „aufgeschaukelt“, erzählt Verfahrenshelfer Lukas Wolfgang Berger im „Krone“-Gespräch: „Laut meinem Mandanten war das alles nicht geplant. Er wollte mit seiner Ex-Freundin sprechen und war deshalb in einer psychischen Ausnahmesituation.“ Als er den neuen Liebhaber seiner Ex, antraf, dürften sich Gefühle wie Eifersucht entladen haben - in Form von tödlichen Messerstichen. Die Tat gab der verdächtige Ungar (34) auch im Verhör mit der Polizei zu. Aber den Vorwurf des Mordes bestreitet er, so Berger. „Er bedauert das Ganze sehr und tut alles, um die Sache aufzuklären.“