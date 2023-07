Zuckerbergs Twitter-Rivale in den USA gestartet

Der unter Elon Musk in die Krise geratene Kurzmitteilungsdienst Twitter hat einen mächtigen neuen Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta brachte in der Nacht zu Donnerstag seine App namens Threads mit ähnlicher Funktionsweise in mehr als 100 Ländern an den Start. EU-Staaten sind allerdings nicht darunter. Es ist offen, wie schnell sich das ändern könnte. Der Konzern verweist auf offene regulatorische Fragen. Man wolle laufend prüfen, die App auch in Europa zu starten.