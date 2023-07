Twitter beschränkt Lesen von Beiträgen vorläufig

Wer einen neuen Account hat, kann noch maximal 300 Beiträge pro Tag lesen. Die Regelung sei nötig, um dem extremen Ausmaß an Datenabschöpfung und Systemmanipulation entgegenzuwirken, sagte Twitter-Eigentümer Elon Musk am Samstag. Das Limit solle aber bald wieder erhöht werden - auf 8000, 600 beziehungsweise 400 Beiträge täglich, kündigte er an.