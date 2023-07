Ex-Leiter zwackte Geld von Rettungsorganisation ab

Alles sei „so mit dem Präsidenten der Organisation besprochen gewesen“, betonte der Angeklagte am Mittwoch zu Prozessbeginn vor dem Innsbrucker Landesgericht. Nach einigem Zögern glaubte sich der Tiroler dann aber doch erinnern zu können, dass er Geld in Richtung einer „Trading Gesellschaft“ fließen hatte lassen. „Ich bin damals jedenfalls in einer akuten finanziellen Notlage gewesen“, erklärte der heute 65-Jährige. Wofür er unter diesen Umständen welches Geld wofür verwendet habe, hätte er weder damals gewusst, noch wisse er es heute, versuchte sich der Mann zu rechtfertigen. Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt war der Ex-Landesleiter deshalb wegen fahrlässiger Krida zu drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden.