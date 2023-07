Auto rammte Moped: 15-Jährige schwer verletzt

Wieder ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Moped in der Steiermark: Am Dienstagabend übersah ein Autofahrer (61) auf einer Kreuzung in Grafendorf bei Hartberg eine Mopedlenkerin, es kam zur Kollision. Das 15-jährige Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.