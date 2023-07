Ein Alkolenker und ein spontaner Geisterfahrer

Gegen 21 Uhr baute der Tiroler auf der Karawankenautobahn bei Villach den Unfall und beschädigte dabei sein Auto schwer. „Trotzdem hielt der 36-Jährige nicht an und fuhr weiter in Richtung Slowenien“, berichtet die Polizei. „Das Auto war aber so stark beschädigt, dass er wenig später anhalten musste.“ Daraufhin spazierte der Mann einfach wieder zurück zur Unfallstelle, wo er schon von einer Polizeistreife in Empfang genommen wurde. Dort wurde eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt. „Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, weil er diesen bereits vorläufig abgeben hatte“, so die Polizei.