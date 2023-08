Der fast vergessene Serienkiller

Franz P. wurde am 13. Juni 1900 in ärmlichen Verhältnissen, als unehelicher Sohn einer Taglöhnerin geboren. Er saß wiederholt wegen Diebstahlsdelikten, gewalttätigen Übergriffen sowie Betrügerein und Einbrüchen im Gefängnis. Hören Sie in dieser Folge, was in den 40er Jahren in Wölfnitzgraben geschah.