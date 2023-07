Trotz Zuzug könnte örtliche Volksschule schließen

Alle Parteien sprachen sich im Gemeinderat nun jedoch für einen Erhalt aus. „Die Eltern sind verunsichert, daher ist eine rasche Entscheidung pro Bildungsstandort Egelsee nötig“, erklärt etwa ortsansässige ÖVP-Stadträtin Bernadette Laister, die selbst Mutter eines Schulkindes in Egelsee ist. „Unsere Schule am Berg braucht Investitionen statt Spekulationen.“ Dementsprechend getrübt war auch das alljährliche Schulfest am Freitag.