Audis Zukunft: Was vom Studien-Reigen übrig bleibt

Namensprobleme beim A3-Nachfolger

Bleibt die große Frage, was Audi aus dem A3 macht. Dass es in diesem Segment ein vollelektrisches Modell (zirka 2027) geben wird, ließ Duesmann bereits verlauten. Nur, wie wird es heißen? Nach neuer Nomenklatur müsste eigentlich ein A2 e-tron am Heck stehen. Damit dürften sich die Marketing-Strategen aber schwertun. Der Kunde könnte dies mit einer Abwertung auf eine kleinere Klasse assoziieren. Gleichzeitig aber wäre der A2 e-tron, zumindest vom Namen her, eine Hommage an den ersten A2. Der legendäre Vollaluminium-Kleinwagen wurde zwischen 1999 und 2005 gebaut.