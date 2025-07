Tour-Sturzopfer Philipsen erfolgreich operiert

Der bei der Tour de France mit Sturzverletzungen ausgeschiedene Sprintstar Jasper Philipsen hat sich am Dienstag aus dem Krankenhaus gemeldet. Sein Alpecin-Team veröffentlichte ein Foto des Belgiers aus dem Spital in Herentals, wo er erfolgreich an seinem gebrochenen Schlüsselbein und dem Schultergelenk operiert wurde.