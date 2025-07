Becker über Zverev: „Mir kamen die Tränen“

Boris Becker macht sich Sorgen um seinen „sportlichen Ziehsohn“ Alexander Zverev. Nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon hatte der Hamburger mentale Probleme offengelegt. „Mir kamen die Tränen. Da hat sich ein Mensch geöffnet und gesagt: ‘Ich habe mentale Probleme. Helft mir!‘“, so Becker in seinem Podcast mit Andrea Petkovic.