Wien: Hunderte Kilo Cannabis in Sattelzug entdeckt

Gut verpackt warteten die Drogen in insgesamt 36 Kartons auf ihre Weiterreise, doch so weit sollte es schlussendlich nicht mehr kommen. Einsatzkräfte der Polizei und Sondereinheit Cobra unterbrachen den Verladeprozess am 30. Juni jäh – und stellten in weitere Folge in einem Kleintransporter elf und in einem Sattelzug weitere 25 Kartons mit Cannabiskraut sowie -harz sicher.