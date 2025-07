Enthüllt: Wilder Kabinen-Zoff nach Musiala-Horror

„Da nimmt man die Verletzung in Kauf“

Und auch in der Mixed Zone war der Ärger groß. „Da nimmt man die Verletzung in Kauf“, meinte Manuel Neuer über seinen italienischen Torwartkollegen. Auch Max Eberl war außer sich, „Wenn ich mit 100 Kilo und einem Sprint auf den Unterschenkel springe, ist die Gefahr groß, dass was passiert“, meinte Bayerns Sportvorstand, der nun mehrere Monate auf seinen Superstar verzichten muss.