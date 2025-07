Unabhängige Wahlbeobachter in Russland geben auf

Die Bewegung zum Schutz der Wählerrechte „Golos“ (Stimme) gilt als renommiertestes Institut für die Beobachtung von Wahlen in Russland – sie hat zahlreiche Verstöße aufgedeckt und dokumentiert. Der Druck per Gerichtsurteil gegen ihren Co-Vorsitzenden wurde nun jedoch einfach zu groß. „Das ist das Ende einer Geschichte, die den Ermittlungen und dem Gericht zufolge 25 Jahre angehalten hat“, erklärte die NGO am Dienstag.