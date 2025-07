„Tatort“-Star verkündet Trennung – Ex überrumpelt

Trennungs-Posting auf Instagram

„Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen“, hieß es in einer Instagram-Story von Bauer, die seit 2021 in der Rolle der „Tatort“-Kommissarin Liv Moormann zu sehen ist. „Wir bitten darum, unsere Privatsphäre zu respektieren.“