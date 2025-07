Ex-Rad-Ass kritisiert Tour: „Blutbad mit Ansage!“

„Mit so einem Finale weiß man, dass es ein Blutbad wird“, tobt Ewan, der selbst einige Male an der Tour de France teilgenommen hat, nach dem dramatischen Schlussteil der dritten Etappe am Montag. Gleich mehrere folgenschwere Stürze waren dabei zu beklagen. Betroffen war etwa auch Mitfavorit Remco Evenepoel.