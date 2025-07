Einbruchserie geklärt: Diebisches Pärchen gefasst

Geld mit Bankomatkarten behoben

Das Pärchen soll in der Zeit zwischen Februar und Mai insgesamt 28 Einbruchsdiebstähle in Schulen, Kindergärten, Vereinshäuser, Golfanlagen, Baucontainer und Gastronomiebetriebe in Villach, Villach Land, Klagenfurt Land, St. Veit an der Glan und Völkermarkt verübt haben. Neben Bargeld hatten die beiden außerdem Bankomatkarten und PIN-Codes sowie teure Elektrogeräte erbeutet. Mit den gestohlenen Karten wurden insgesamt 24 Bargeldbehebungen durchgeführt.