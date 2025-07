Meleks Mutter vor Gericht: „Ich bin ein Monster“

Eingewickelt in eine Tagesdecke, ein Papiersackerl und einen schwarzen Plastiksack – so wurde die Leiche der kleinen Melek in einem Müllcontainer neben der Klinik Favoriten gefunden. Der erst sieben Tage alte Säugling wurde von seiner eigenen Mutter getötet. „Ich weiß, ich bin ein Monster“, zerfließt die 30-Jährige in ihrem Mordprozess im Landl nun in Selbstmitleid.