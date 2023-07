Neue Hochsaison für die Schnäppchenjäger

Die Devise lautet: jetzt oder nie. Rechtzeitig vor den Ferien versuchen Österreichs Händler so viel Ware wie möglich anzubringen. Das geht nur mit Rabatten und Aktionen. „Der Sommerschlussverkauf ist für den österreichischen Handel wie der Advent zur heißesten Jahreszeit“, erklärt Handelsverband-Chef Rainer Will. „Er kurbelt die Umsätze an und hilft den Geschäften bei der Optimierung der Lagerbestände“. Die Kundinnen und Kunden profitierten wiederum von Top-Produkten zu stark reduzierten Preisen sowie einer pulsierenden Atmosphäre in den Shops.