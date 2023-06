Nehammer will nicht mehr Geld an die EU zahlen

FPÖ ortet „PR-Show“

Die FPÖ ortet in Nehammers Aussagen eine „klassische kraftmeierische ÖVP-PR-Show“. Die ÖVP sei in den vergangenen Jahren gegenüber der EU bei verschiedenen Themen wie Migration und Budget schon „umgefallen“, kritisierten Parteichef und Klubobmann Herbert Kickl und Europasprecherin Petra Steger Freitag. Den Österreichern den „harten Verhandler und großen Macher vorgaukeln“, wenn es ernst werde „aber butterweich umfallen - das kann die ÖVP wirklich“, kritisierten sie in einer Aussendung.