Viele Ideen für 2. Batterieleben, aber kaum Akkus

Die Branche hofft vor allem auf Nutzfahrzeug-Akkus. Das Londoner Startup Zenobe bietet Bus-Unternehmen an, die Wartung und Management der Batterien zu übernehmen und die Akkus anschließend in ein zweites Leben zu entlassen. Und auch Flugtaxis könnten das Geschäft in Schwung bringen, wenn sie erst einmal in Betrieb gehen: Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce schätzt, dass die Akkus in den sogenannten EVTOLs nur ein halbes Jahr genutzt werden können, bevor sie nicht mehr genügend Leistung für die hohen Anforderungen haben. “Wir arbeiten schon jetzt an Second-Life-Anwendungen", sagt Rolls-Royce-Experte Matheu Parr.