Bestätigt: BMW M5 kommt als brachialer Power-Kombi

„Fahrdynamik und Agilität auf einem in dieser Fahrzeugklasse einzigartigen Niveau“ verspricht die M GmbH und das bedeutet, dass der neue M5 seinen bis zu 635 PS (M5 CS, sonst 600 oder 625 PS) starken Vorgänger weit überbieten muss - schließlich wird er dank Doppelherz und Akku einiges an Gewicht herumschleppen, das mit Leistung kompensiert werden muss. Es wird also zumindest die Ausbaustufe mit 748 System-PS aus dem XM Label Red sein, wenn auch vielleicht nur in der Competition-Variante.