Suzuki eVitara: Wird endlich gut, was lange währt?

Dabei sieht er absolut zeitgemäß aus. Das Design erinnert zwar hie und da an andere Automarken (hie an Jeep, da an den Alfa Romeo Junior), ist aber dennoch eigenständig und vor allem sehr gefällig. Nichts Polarisierendes, wie das bei Toyota gern der Fall ist. Mit dem größten Autohersteller sowie mit Daihatsu gemeinsam hat Suzuki die Plattform namens Heartect-e entwickelt. Alle drei Hersteller werden weitere Fahrzeuge auf dieser Basis bringen.