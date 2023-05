Neuer 5er BMW: Haubenknick und volle Palette!

Stattdessen haben sie der Motorhaube einen breiten Knick eingepresst, der zwischen die Nieren läuft, wie eine Art Grand Canyon, auf dessen Grund das BMW-Logo prangt. Die Nieren selbst tragen einen beleuchteten Rahmen, ihre Fläche ist geschlossen bzw. verfügt über gesteuerte Luftklappen. Ihr Design ist unterschiedlich: Mit senkrechten Kunststoffstreben wirken sie gelungen, so wie es bei BMWs üblich ist. Doch es gibt auch eine Version ohne diese Streben, also mit einer glatten Front. Auch hier sitzen die Klappen drin, was so wirkt, als wäre ein unbegabter Designlehrling kurzzeitig unbeaufsichtigt gewesen. Ausgerechnet im Topmodell BMW i5 M60 xDrive.