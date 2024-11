Mordalarm in Wiener City: 70-Jähriger getötet

Mordalarm mitten in der Wiener Innenstadt: Laut Polizei soll ein 70-Jähriger getötet worden sein. Am Donnerstag hielten Beamte an der Wohnadresse eines Pensionisten Nachschau, nachdem Freunde tagelang nichts von ihm gehört und sich Sorgen gemacht hatten. Als die Polizei die Tür öffnete, konnte bei dem aufgefundenen Mann nur noch der Tod festgestellt werden.