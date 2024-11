Hofer: „Bin nicht der allerbeste Freund Kickls“

Scharfer Angriff Richtung ÖVP und SPÖ-Chef Babler

Der frühere Dritte Nationalratspräsident Hofer kritisierte die Bundes-ÖVP scharf und attestierte ihr nach der Nationalratswahl am 29. September ein „ehrenloses“ Verhalten, da sie nicht akzeptiere, dass die FPÖ die Wahl gewonnen hat. Die burgenländische SPÖ wiederum sei mit ihrer eigenen Bundespartei und anderen roten Landesparteien zerstritten. In Richtung ÖVP warnte Hofer außerdem vor SPÖ-Chef Andreas Babler: „Ich will nicht, dass ein bekennender Marxist Vizekanzler wird. Es liegt jetzt an der ÖVP, ob das Wirklichkeit wird oder nicht. Die Burgenländer werden sich das genau anschauen, was sich auf Bundesebene tut und das besonders in die Wahlentscheidung einfließen lassen.“