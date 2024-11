Autofahrer (49) nach Pinkelpause verschwunden

Die Umstände zum Verschwinden eines Oberösterreichers klingen rätselhaft: Der 49-Jährige soll am Mittwoch auf der Heimfahrt nur unweit von seinem Wohnhaus in Grein an der Donau angehalten und eine Pinkelpause eingelegt haben. Seine Ehefrau wartete unterdessen im Auto. Doch der Mann kehrte nicht mehr zum Wagen zurück.