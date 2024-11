Alarmstufe Rot bei heimischen Autozulieferern

Porsche Holding geht es besser als VW

Österreich ist nicht nur ein Autozulieferer, es beheimatet mit der Porsche Holding in Salzburg auch die Vertriebsschiene des VW-Konzerns in Österreich und Südosteuropa. Die Holding erzielte 2023 mit 29,4 Mrd. Euro einen Umsatzrekord. Mit 747.700 Fahrzeugen gab es beim Neuwagenabsatz ein Plus von 13,9 Prozent gegenüber 2022, bei Gebrauchtwagen wurden 212.400 Einheiten (plus 12 Prozent) abgesetzt. Die Mitarbeiterzahl stieg global um drei Prozent, 35.900 Personen sind für den Autohändler in 29 Ländern tätig.