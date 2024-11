Der Auftritt, der Harris die US-Wahl gekostet hat

Ein Auftritt als politischer Sargnagel

Die finanziellen Sorgen der Menschen wurden bis zuletzt auf die leichte Schulter genommen. Der Moment der Harris-Niederlage kann ziemlich genau definiert werden. Anfang Oktober wurde sie in der Talkshow „The View“ danach gefragt, ob sie in den vergangenen vier Jahren etwas anders gemacht hätte als Präsident Biden. Ihre Antwort fand – was heutzutage selten geworden ist – Widerhall in sämtlichen Filterblasen.