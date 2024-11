Oberösterreichs SPÖ-Chef Lindner tritt zurück

Lindner will sich heute vor Öffentlichkeit erklären

Für Samstagvormittag ist in Linz eine Pressekonferenz geplant, in der sich Lindner zu den näheren Umständen äußern möchte. Offenbar spielte der 41-Jährige schon länger mit dem Gedanken eines Rückzugs, was letztlich der ausschlaggebende Grund dafür war, war am Freitagabend noch unklar.