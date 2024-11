Minus 84%! Drastischer Gewinneinbruch bei BMW

Konkret: Unter dem Strich verdiente das Unternehmen um 83,8 Prozent weniger als vor Jahresfrist, in Zahlen nur noch 476 Millionen Euro. Doch das scheint schlimmer auszusehen, als es ist. BMW-Chef Oliver Zipse sprach von „außergewöhnlichen Belastungen im dritten Quartal“ und kündigte Besserung bis zum Jahresende an. BMW befindet sich also nicht grundsätzlich in einer tiefen Krise, wie das bei VW der Fall ist.