Wie die Kammer das Geld der Wiener Ärzte verjuxte

Hohe Personalkosten

Die wesentlichen Punkte: Im untersuchten Zeitraum stiegen die Erträge (plus 35 Prozent), die Ausgaben aber noch viel mehr (plus 47 Prozent). Grund sind laut Rechnungshof die Personalkosten. Die Zahl der Bediensteten stieg in fünf Jahren um fast 40 Prozent. Viel Geld wurde auch im Zusammenhang mit dem krachend gescheiterten Projekt Equip4Ordi verbraten. Besonders externe Berater kassierten ab.