Demonstranten setzten Zeichen gegen Rosenkranz

Was im November 1938 passierte

Die Gedenkveranstaltungen werden heuer einen Tag vor dem eigentlichen Jahrestag abgehalten, weil dieser genau auf den jüdischen Ruhetag Shabbat fällt. In der Nacht von 9. auf 10. November 1938 wurden systematisch Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Jüdinnen und Juden misshandelt. In Österreich wurden damals mindestens 30 Jüdinnen und Juden getötet, 7800 verhaftet und 4000 sofort ins Konzentrationslager Dachau deportiert.