Verstappen-Vorteil in Brasilien? „Das ist Unsinn“

„Motorleistung ohnehin nicht entscheidend“

„Das Gerede, wonach der neue Motor den Riesen-Unterschied ausgemacht habe, ist Unsinn. Denn Max hat die meisten seiner Überholmanöver auf der Bremse vollzogen. Und auf so nasser Bahn ist Motorleistung ohnehin nicht entscheidend“, wollte Horner den Gala-Auftritt seines Fahrers nach dem Rennen keineswegs kleinreden. „Die Leute vergessen überdies vielleicht, dass wir im Sprint vom Samstag auch ziemlich flott unterwegs gewesen waren. Ohne die Renn-Neutralisierung zum Schluss hätte Max auf die McLaren noch etwas mehr Druck ausüben können. Wir haben also Anzeichen gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind, und das hat sich später in der Quali vom Sonntagmorgen sowie im Grand Prix bestätigt“, so der 50-Jährige abschließend.