Russland verurteilt eigene Soldaten wegen Mordes

Rund ein Jahr nach der Ermordung von neun ukrainischen Zivilisten standen die Soldaten in Südrussland vor Gericht. Nach Angaben der Ermittler drangen die beiden Angeklagten in ein Haus in der von russischen Truppen besetzten Stadt Wolnowacha im Gebiet Donezk in der Ostukraine ein. Dort erschossen sie demnach mit ihren Schalldämpfer-Waffen die Familie.