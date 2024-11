Wien: Mann mit kochendem Wasser Gesicht übergossen

Eine unvorstellbare Tat soll sich im Juli in Wien-Simmering ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen eine 32-jährige dreifache Mutter wegen Mordversuch an ihrem Lebensgefährten. Vermutet wird ein Verbrechen aus Eifersucht. Die Tatwaffe: ein alter Kochtopf, gefüllt mit kochend heißem Wasser. Das soll die Mandantin von Rechtsanwalt Constantin-Adrian Nițu dem Mann über Gesicht und Arme geschüttet haben, als dieser in seinem Bett lag.