EVN gibt Kunden in NÖ jetzt eine „Schonfrist“

Aber was passiert mit all jenen, die sich noch nicht gemeldet haben? – „Wir schalten am 1. Juli niemandem den Strom ab. Wir haben die Antwortfrist bis Mitte August verlängert“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. Zusätzlich setzt der Energieanbieter nochmals auf Information: Alle Kunden, die sich bisher nicht gemeldet haben, werden nochmals kontaktiert.