So sollen Pflegekräfte aus Drittstaaten kommen

Am Mittwoch wurde der Jahresbericht der Pflege- und Patientenanwaltschaft im Landtag präsentiert. Neben tragischen Behandlungsfehlern in Krankenhäusern ist vor allem der Personalmangel und die Mehr-Klassen-Medizin eines der drängendsten Probleme. Daher fordert Patientenanwalt Gerhard Jelinek qualifizierte Migration und eine rasche Nostrifizierung der Ausbildung von EU-Staatsbürgern, die in der Pflege tätig sein wollen.