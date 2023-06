Neugeborenes von Pflegeassistentin verbrüht

972 Anliegen an Spitäler

Dennoch können Druck, Überstunden und strukturelle Missstände zu Fehlern führen. Betroffene können sich an die WPPA wenden - und viele tun dies auch. Laut Jahresbericht wurden sie mit 972 Anliegen die Wiener Spitäler betreffend, kontaktiert. In dieser Zahl sind aber nicht nur Beschwerden über mögliche Behandlungsfehler enthalten, sondern auch Kostenfragen, Anliegen zu organisatorischen Mängel oder - wenn auch seltener - Lob.