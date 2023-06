Gleichstellung: Österreich schlechter als Ruanda!

Der „Global Gender Gap“-Index misst jährlich den aktuellen Stand und die Entwicklung der Geschlechtergleichsetzung in insgesamt 146 Ländern in folgenden Schlüsselbereichen: wirtschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit, Bildungsniveau, Gesundheit und politische Teilhabe. Dieses Jahr liegt die Alpenrepublik auf Platz 47 - stürzte also im Vergleich zum Vorjahr um 26 Plätze ab!