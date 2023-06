Mehr Arbeitslose als im Vorjahr: 309.980 beim AMS

Die Arbeitslosenzahlen haben sich in den vergangenen zwei Wochen kaum verändert - gegenüber dem Vorjahr gab es aber einen Anstieg. Per Mitte Juni waren 309.980 Personen (+ 9249 Personen) beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet - 240.142 davon auf Jobsuche, 69.838 in Schulungen. Die Kika/Leiner-Pleite wird erst Ende Juli schlagend.