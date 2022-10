Frauen verdienen um 17 Prozent weniger als Männer

Am 30. Oktober ist Equal Pay Day in Österreich. Kein Grund zum Feiern für Österreichs Frauen: Diese verdienen in Österreich um 17 Prozent weniger als Männer, ab Ende Oktober arbeiten sie damit statistisch gesehen bis zum Jahresende gratis. Konkret heißt das: Männer haben bereits am 30. Oktober das verdient, wofür Frauen noch weitere 63 Tage arbeiten müssen. Berücksichtigt man auch Teilzeitbeschäftigte, verdienen Männer sogar um 36 Prozent mehr.